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Su kabağından sanat eserleri

Kadınlar, kursta öğrendikleri su kabağı işlemeciliğiyle hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

AA | 25.06.2019 - 23:28..
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Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan kursta su kabağını işleme sanatını öğrenen kadınlar, bu ürünü gece lambası, avize, sepetlik ve saksı gibi çeşitli dekoratif objelere dönüştürüyor.

Su kabağını işleyerek boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiren kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satarak para da kazanıyor.

"EVDE OTURACAKLARINA MESLEK ÖĞRENİYORLAR"

Kurs sorumlusu Derya Turgut, kurstaki kadınların kentte yetiştirilen su kabaklarına çeşitli şekiller verip işleyerek güzel eserler ortaya çıktığını söyledi.
Su kabağından avize, gece lambası, sepetlik ve saksı gibi ürünler ortaya çıkardıklarını anlatan Turgut, "Eserlerimiz oldukça ilgi görüyor. Buradaki kadınlar hem üretiyor hem de sattıkları ürünlerle geçimlerine katkıda bulunuyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Ev kadınları evde oturacaklarına buraya gelip meslek öğrenebilirler." diye konuştu.

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