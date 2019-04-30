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Su kanalından erkek cesedi çıktı

İskenderun ilçesinde atık su kanalında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

İHA | 30.04.2019 - 21:23..
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban atık su kanalında bir ceset gördü ve durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Çevre sakinlerine bölgede kayıp kimsenin olup olmadığı soruldu. İtfaiye ekipleri ve bir gönüllü vatandaşın çabası ile atık su kanalından çıkartılan 60 yaşlarındaki cesedin başında bir darbe izi olduğu görüldü.

ŞAHSIN KİM OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK

Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulunduğu yerden çıkartılan ceset incelenmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kimliği ve nasıl öldüğü yapılacak soruşturma sonrası netlik kazanacak.

Su kanalından erkek cesedi çıktı

Su kanalından erkek cesedi çıktı

Su kanalından erkek cesedi çıktı

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