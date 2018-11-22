taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3107
Euro
6.0659
Altın
1227.77
Borsa
92330.38
Gram Altın
209.78

Su kuyusu cinayetinde karar ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eskişehir’de, öldürdüğü arkadaşının cesedini 12 yıl boyunca kuyuda saklayan katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İHA | 22.11.2018 - 12:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Su kuyusu cinayetinde karar ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ayhan Demir (53), öldürülen Hasan Çiloğlu’nun (47) annesi Ayşe Çiloğlu, oğlu Mustafa Çiloğlu ve avukatlar katıldı.

"VERECEĞİNİZ KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Tutuklu sanık Demir, yaptığı son savunmasında "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Ayhan Demir hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

2006 yılı Nisan ayında Odunpazarı ilçesi Kanal Sokak’ta yaşanan olayda, maktul Ayhan Demir ile sanık Hasan Çiloğlu aynı evde alkol almaya başladı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmadan dolayı Ayhan Demir, Hasan Çiloğlu’nun boğazını cam ile kesti.

Öldürdüğü arkadaşının cesedini bahçesinde bulunan kuyuda 12 yıl boyunca saklayan Demir, Çiloğlu’nun ailesinin bir televizyon kanalında oğlunu araması üzerine emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayı itiraf eden Ayhan Demir uzun süredir yargılanıyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

138
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

58
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

107
Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

105
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

27
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

80
Diyarbakır'da terör ve kaçak elektrik operasyonu

Diyarbakır'da terör ve kaçak elektrik operasyonu

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir