Su kuyusu cinayetinde karar ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ayhan Demir (53), öldürülen Hasan Çiloğlu’nun (47) annesi Ayşe Çiloğlu, oğlu Mustafa Çiloğlu ve avukatlar katıldı.

"VERECEĞİNİZ KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Tutuklu sanık Demir, yaptığı son savunmasında "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Ayhan Demir hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

2006 yılı Nisan ayında Odunpazarı ilçesi Kanal Sokak’ta yaşanan olayda, maktul Ayhan Demir ile sanık Hasan Çiloğlu aynı evde alkol almaya başladı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmadan dolayı Ayhan Demir, Hasan Çiloğlu’nun boğazını cam ile kesti.

Öldürdüğü arkadaşının cesedini bahçesinde bulunan kuyuda 12 yıl boyunca saklayan Demir, Çiloğlu’nun ailesinin bir televizyon kanalında oğlunu araması üzerine emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayı itiraf eden Ayhan Demir uzun süredir yargılanıyordu.