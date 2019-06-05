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Su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kırıkkale'de babası ve eniştesi ile birlikte bahçedeki su deposuna giren ve zehirlenen 30 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 05.06.2019 - 08:52..
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 51 yaşındaki Yusuf Kaplan, oğlu ve damadı ile birlikte evinin yanında kendisine ait bahçeyi sulamak için bahçedeki su deposuna girdi.

Su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Baba, oğlu ve damadı, depodaki su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Depodan gelen sesler üzerine koşan yakınları, Yusuf Kaplan, oğlu ve damadını dışarıya çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

30 yaşındaki İsa Kaplan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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