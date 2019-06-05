Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 51 yaşındaki Yusuf Kaplan, oğlu ve damadı ile birlikte evinin yanında kendisine ait bahçeyi sulamak için bahçedeki su deposuna girdi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Baba, oğlu ve damadı, depodaki su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Depodan gelen sesler üzerine koşan yakınları, Yusuf Kaplan, oğlu ve damadını dışarıya çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

30 yaşındaki İsa Kaplan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.