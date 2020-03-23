Su orucu nedir

Oruç, sabrımızın denenerek dünyevi nimetlerden kendimi alıkoyduğumuz, birçok dinde yerine getirilen bir ibadettir.

PEKİ, SU ORUCU NEDİR

İnsanların zayıflamak için internette dolaşırken karşılaştığı, vücuttaki toksinlerden arınmak için sadece su tüketilerek yapılan oruç türüdür.

NE KADAR SÜRE SU ORUCU TUTULUR

Kimi ne göre 21 gün kimine göre 7 gün tutulan bu orucun, kesin bir süresi yoktur. Tamamen sizin fayda alımınıza kalmış bu oruç, tükettiğiniz su miktarına göre size etki edecektir.

Su orucunu uygulayan kişi olarak Özbekistanlı Aidin Salih’in ise kendine göre başka bir yöntemi vardır.

AİDİN SALİH YÖNTEMİ NEDİR

Aidin Salih’e göre, bu oruca ilk gün pişmemiş sebze ve meyve yiyerek başlıyorsunuz. Akşamında ise 1 kaşık İngiliz tuzunu bir bardak suda eritip içiyorsunuz. Bu, bağırsaklarınızı temizlemiş oluyor.

2. gün 2 limonu sıkıp, 1 litre suya 2 kaşık bal karıştırarak yarım çay bardağı içiyorsunuz. 1 saat sonra ise saat başı su içerek, bu sistemi günlere dağıtıyorsunuz.

SU ORUCUNUN FAYDALARI NELERDİR

Birçok uzmana göre vücudun kendini yenileyebileceği belirtilirken, sadece su tüketilerek yağ yakımı gerçekleşerek, hızlı bir şekilde kilo verildiğinin görüleceği söyleniyor.

Aynı zamanda bu oruç, sizin cildinizdeki kolajen eksiğini de tamamlayabilir.

İbni Sina’nın hastalarına şifa olarak 3 gün boyunca bu orucu yaptırdığı söylenirken, fizyolojik arınmanın yanı sıra psikolojik bir arınma sağladığına dair inançların da söz konusu olduğu belirtilir.

ZARARLARI NELERDİR

Bilinen şekilde sadece su tüketimi gerçekleştiği için karbonhidrat, mineral, protein ve yağ ihtiyacımız eksik kalır.

Bu nedenle kas kaybı başlar; baş ağrısı, halsizlik görülürken, metabolizmamız yavaşlayabilir.

Yararlarını yazdık, zararlar nerede demeyin sonra…

Fakat su orucunu yaparken, sağlıklı bir şekilde verim almak istiyorsanız sporu da ihmal etmeyin derim.

ESKİ BESLENME SİSTEMİNE NASIL DÖNÜLÜR

Bir nevi detoks etkisi görülen bu oruçta, aceleci davranmamak gerekir.

Hemen eski düzenime döneyim diye beklerseniz vücudunuzun dengesini bozabilirsiniz.

Bu nedenle ilk günler sıvı tüketim sağlayabilir, sonrasında salatalık ve meyve yiyerek yavaş yavaş yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Tüm bunlardan önce su orucunu doktor kontrolü altında gerçekleştirirseniz, daha sağlıklı olacaktır. Bedeninize ve ruhunuza iyi bakmayı unutmayın…