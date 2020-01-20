Muş kent merkezindeki Murat Nehri yakınlarında, vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samurları doğal ortamlarına bırakıldıktan bir süre sonra birbirleriyle kavga etmeye başladı.

O ANLAR KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Bölgede bulunan Mestan Hisarkaya ve arkadaşları Hikmet Yalçın ve Orhan Yakut, su samurlarının kavgasını görüntülendi. Yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, su samurlarının kavga ederek uzaklaşıp gözlerden kaybolduğu görüldü.

Muş'ta su samurlarının kavgası ViDEO

''İNSAN CANLISI HAYVANLAR''

Su samurlarını görüntüleyen Hikmet Yalçın isimli vatandaş, Muş'ta il defa su samuru gördüğünü ve çok insan canlısı hayvanlar olduğunu söyleyerek, “Bildiğim kadarıyla bu hayvanların avlanması yasak. Onun için vatandaşlarımızın bu hayvanları koruması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.



