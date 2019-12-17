Suadiye'de bir apartmanda yangın çıktı

Kadıköy Suadiye'de Tevfik Bey Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binanın giriş katı duman altında kaldı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının apartman dairelerine sıçramaması olası faciayı önlerken, yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürülen yangın sonrasında elektrik ekipleri, binada çalışma yaptı.





''BAKTIM PANODAN SESLER GELİYOR, KIVILCIM ÇIKIYOR''

Yangına müdahale eden Selim Sırtlı, "Bir anda benim dükkanın şartelleri indi. Baktım panodan sesler geliyor, kıvılcım çıkıyor. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik. İtfaiye geldi.” dedi.



