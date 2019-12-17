taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8536
Euro
6.5248
Altın
1477.18
Borsa
111125.51
Gram Altın
278.031
Bitcoin
40417.37

Suadiye'de bir apartmanda yangın çıktı

Apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İHA | 17.12.2019 - 09:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kadıköy Suadiye'de Tevfik Bey Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binanın giriş katı duman altında kaldı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının apartman dairelerine sıçramaması olası faciayı önlerken, yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürülen yangın sonrasında elektrik ekipleri, binada çalışma yaptı.

Suadiye'de bir apartmanda yangın çıktı


''BAKTIM PANODAN SESLER GELİYOR, KIVILCIM ÇIKIYOR''

Yangına müdahale eden Selim Sırtlı, "Bir anda benim dükkanın şartelleri indi. Baktım panodan sesler geliyor, kıvılcım çıkıyor. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik. İtfaiye geldi.” dedi.

Suadiye'de bir apartmanda yangın çıktı

Suadiye'de bir apartmanda yangın çıktı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

133
BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

43
Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

20
İtalya'daki ırkçılık karşıtı afişler tepki topladı

İtalya'daki ırkçılık karşıtı afişler tepki topladı

11
Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

24
Donald Trump küreselcilere yüklendi

Donald Trump küreselcilere yüklendi

18
Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir