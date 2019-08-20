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Suat Kaya peruğunu çıkardı

Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan Suat Kaya, 20 yıllık peruğuna veda etti.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 14:46..
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20 yıldır taktığı peruktan sıkılan Suat Kaya, sonunda kellikten kurtuluyor.

2O BİN SAÇ TELİ EKTİLER

Peruğuna veda eden ve geçen günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca, 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Suat Kaya, saç ekimi sırasında da fotoğraflar paylaştı. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak ediliyor.

Suat Kaya peruğunu çıkardı

Kaya, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019'da ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.

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