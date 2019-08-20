Suat Kaya peruğunu çıkardı

20 yıldır taktığı peruktan sıkılan Suat Kaya, sonunda kellikten kurtuluyor.

2O BİN SAÇ TELİ EKTİLER

Peruğuna veda eden ve geçen günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca, 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Suat Kaya, saç ekimi sırasında da fotoğraflar paylaştı. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak ediliyor.

Kaya, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019'da ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.