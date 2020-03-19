Suat Ülhan yaşamını yitirdi

1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanınan Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Suat Ülhan 71 yaşında kalo krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ülhan'la "Deli Yürek" dizisinde birlikte rol alan oyuncu Ahmet Yenilmez, yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu Suat Ülhan'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.

SEVİLEN YAPIMLARDA ROL ALMIŞTI

"Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.

SON OLARAK 27 ŞUBAT'TA ROL ALMIŞTI

Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı.

Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.