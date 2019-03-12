taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4622
Euro
6.1572
Altın
1296.71
Borsa
101893.35
Gram Altın
227.966

Subaru modelleri artık daha cesur

Subaru, XV e-BOXER ve yeni Forester e-BOXER'ın yanı sıra “BOLDER” tasarım felsefesiyle üretilen yeni konsept modeli VIZIV ADRENALINE'i de tanıttı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 17:25..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Subaru modelleri artık daha cesur

"Confidence in Motion" sloganı ile dünyanın dört bir yanında müşterilerine "keyif ve iç huzuru" sunan Subaru, 2014 yılından bu yana otomobillerini “DYNAMIC X SOLID” tasarım felsefesiyle tasarlıyordu.

DAHA CESUR OLACAK

Subaru'nun Temmuz 2018'de açıkladığı yeni orta vadeli vizyonu “STEP” kapsamında, markanın tasarım felsefesi “BOLDER” olarak belirlenmişti. “BOLDER” tasarım felsefesi sayesinde yeni Subaru modelleri, “DYNAMIC X SOLID” ile üretilen modellerden “daha cesur” hale gelecek.

Subaru modelleri artık daha cesur

“BOLDER” tasarım felsefesiyle Subaru, markanın bakış açısını genişletmeyi, Subaru modellerinin özelliklerini daha belirgin bir şekilde tanımlamayı ve tüm yolculara daha fazla keyif vermeyi hedefliyor.

GÜÇLÜ GÖRÜNÜŞE KATKI

“Subaru VIZIV ADRENALINE Concept” ise yeni “BOLDER” tasarım felsefesiyle tasarlanan ilk Subaru modeli olma özelliğine sahip. Dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip olan VIZIV ADRENALINE'in metal-cam karışımı özel tasarım tavanı bu güçlü görünüşe büyük katkıda bulunuyor.

Subaru modelleri artık daha cesur

ÖZGÜRCE HAREKETE TEŞVİK EDEN GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz dokunuşlar ise otomobilin güçlü görünmesini sağlayan bir diğer unsur.

Tüm bu tasarım öğeleri sayesinde VIZIV ADRENALINE Concept; sağlam, çevik ve güçlü bir görünüm sunuyor. VIZIV ADRENALINE doğada özgürce hareket etmeyi teşvik eden bir otomobil. Yüksek arazi sürüş kabiliyeti sayesinde hem şehirde hem de doğada aktif yaşamayı kendi tarzı olarak belirleyenleri hedefine alıyor.

Subaru modelleri artık daha cesur

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

94
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

452
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

123
Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

46
Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

253
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

60
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir