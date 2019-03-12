Subaru modelleri artık daha cesur

"Confidence in Motion" sloganı ile dünyanın dört bir yanında müşterilerine "keyif ve iç huzuru" sunan Subaru, 2014 yılından bu yana otomobillerini “DYNAMIC X SOLID” tasarım felsefesiyle tasarlıyordu.

DAHA CESUR OLACAK

Subaru'nun Temmuz 2018'de açıkladığı yeni orta vadeli vizyonu “STEP” kapsamında, markanın tasarım felsefesi “BOLDER” olarak belirlenmişti. “BOLDER” tasarım felsefesi sayesinde yeni Subaru modelleri, “DYNAMIC X SOLID” ile üretilen modellerden “daha cesur” hale gelecek.

“BOLDER” tasarım felsefesiyle Subaru, markanın bakış açısını genişletmeyi, Subaru modellerinin özelliklerini daha belirgin bir şekilde tanımlamayı ve tüm yolculara daha fazla keyif vermeyi hedefliyor.

GÜÇLÜ GÖRÜNÜŞE KATKI

“Subaru VIZIV ADRENALINE Concept” ise yeni “BOLDER” tasarım felsefesiyle tasarlanan ilk Subaru modeli olma özelliğine sahip. Dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip olan VIZIV ADRENALINE'in metal-cam karışımı özel tasarım tavanı bu güçlü görünüşe büyük katkıda bulunuyor.

ÖZGÜRCE HAREKETE TEŞVİK EDEN GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz dokunuşlar ise otomobilin güçlü görünmesini sağlayan bir diğer unsur.

Tüm bu tasarım öğeleri sayesinde VIZIV ADRENALINE Concept; sağlam, çevik ve güçlü bir görünüm sunuyor. VIZIV ADRENALINE doğada özgürce hareket etmeyi teşvik eden bir otomobil. Yüksek arazi sürüş kabiliyeti sayesinde hem şehirde hem de doğada aktif yaşamayı kendi tarzı olarak belirleyenleri hedefine alıyor.