Subaru'dan çevre dostu proje

Subaru Corporation'dan karbondioksit salınımını azaltmak için yeni bir hamle geldi. Şirket, bu kapsamda projeler geliştirdi.

SANTRAL KURACAK

Subaru, modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi Üretim Tesisi’nde, Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak.

KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALTILACAK

Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi’ne monte edilecek güneş enerjisi santralinin, Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral, yılda 1.145 MWh enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi, yılda 2 bin 600 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

YÜZDE 40 AZALTACAK

Oizumi'deki Subaru Aksesuar Merkezi ile Kanto PDI Merkezi'nde sabit tüketimli güneş enerjisi sisteminin monte edilmesi ve bu elektriğin tesislerde kullanılması, tesislerin karbondioksit salınımının yaklaşık yüzde 40'ına eşdeğer 330 ton karbondioksit salınımını azaltması bekleniyor.