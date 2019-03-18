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Şubat'ta konut satışı rakamları açıklandı

Şubat ayında konut satışı yüzde 18,2 düşerek 78 bin 450 adet oldu.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 10:05..
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Şubat ayında konut satışı yüzde 18,2 düşerek 78 bin 450 adet oldu.

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