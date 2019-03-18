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Şubat'ta konut satışı rakamları açıklandı
Şubat ayında konut satışı yüzde 18,2 düşerek 78 bin 450 adet oldu.
Haber Merkezi | 18.03.2019 - 10:05..
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Şubat ayında
konut
satışı yüzde 18,2 düşerek 78 bin 450 adet oldu.
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