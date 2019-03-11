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Suç makinesi kadın, evindeki özel bölmede yakalandı

Kayseri'de 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kadın, ikametinde gizlenmek için tavan arasına yaptığı özel bölmede yakalanarak, cezaevine sevk edildi.

İHA | 11.03.2019 - 10:20..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, toplam 8 suçtan yakalama kararı ve hakkında kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 49 yaşındaki F.Ç.'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

F.Ç.'nin Yunus Emre Mahallesi Ekinci Sokak üzerindeki ikametine arama kararı ile operasyon düzenleyen ekipler, evde şahsı bulamadı.

Suç makinesi kadın, evindeki özel bölmede yakalandı

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Yapılan detaylı aramada mutfak kısmında tavan arasına yapılmış özel bölmeyi fark eden polis ekipleri; F.Ç.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. F.Ç.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından F.Ç., cezaevine teslim edildi.

Suç makinesi kadın, evindeki özel bölmede yakalandı

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