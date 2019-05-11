Suç makinesi Kuşadası'nda yakalandı

Aydın Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirligi ekipleri şüphelendikleri ve içinde iki kişi bulunan panelvan tipi bir aracı Çamlık Kavşağı’nda durdurdu.

19 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Araçta bulunan şahısların sorgulamasını yapan KOM ekipleri, Ç.M. isimli şüphelinin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bu arada, diğer şüphelinin A.M.Ş.’nin ise yağma, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi 16 ayrı suçtan arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

SURİYELİ GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Araçta yapılan aramada ise insan kaçakçılığında kullanılan 7 metre boyunda bir bot ile bu bota ait motor ele geçirildi. Kuşadası KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi.

A.M.Ş. isimli cezaevi firarisi tutuklanırken, Suriye uyruklu Ç.M. ise Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.