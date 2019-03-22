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Suç makinesi yakayı ele verdi

27 ayrı suçtan sabıkalı olan cezaevi firarisi O.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Cezaevi firarisi O.K.'nin üzerinde yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

DHA | 22.03.2019 - 10:41..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden ve 12 yıl hapis cezası bulunan O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hocaköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen, O.K.'ye yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süre takip edilen ve 27 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen O.K., jandarma ekiplerini görünce araziye doğru kaçmaya başladı. Bir süre arazide kaçan O.K., yakalandı.

Suç makinesi yakayı ele verdi

ARACINDA VE ÜZERİNDE ÇIKANLAR

Şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramada; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 31 adet 9 mm tabanca mermisi, 40 gram satışa hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, çelik yelek ve omuz askılı silah taşıma kılıfı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 885 TL, çok amaçlı bıçak ve cep telefonu ele geçirildi.

Suç makinesi yakayı ele verdi

JANDARMA SORGULAYACAK

Gözaltına alınan O.K.'nin; 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler' hakkındaki kanuna muhalefetten, 4 silahla tehdit, 3 basit yaralama, 1 hakaret, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ile toplam 13 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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