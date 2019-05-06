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Suç örgütü çetesi şafak operasyonuyla yakalandı

Bolu’da organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan örgüt lideri ve beraberindeki 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA | 06.05.2019 - 12:23..
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, kasten yaralama, tefecilik ve kumar oynanması suçlarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Suç örgütü çetesi şafak operasyonuyla yakalandı

ADLİYEYE SEVK

Şüphelilerin tespit edilen ev ve iş yerlerine geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saat 07.00’de yapılan eş zamanlı operasyonda, suç örgütü lideri şüpheli S.B. ve suç örgütü üyeleri E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç, F.K., M.E., N.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütü çetesi şafak operasyonuyla yakalandı

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü çetesi şafak operasyonuyla yakalandı

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