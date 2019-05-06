Suç örgütü çetesi şafak operasyonuyla yakalandı

Malatya ve Elazığlılar neden birbirlerini sevmiyor?

Ankara'da bir polis şehit oldu

Boks makinesi ile kanlı bıçaklı olan gençler

1 TOKİ kura çekilişi başladı 50 bin konut projesiyle ilgi toplayan TOKİ, Ankara Kuzeykent Projesi için kura çekimini bugün gerçekleştirdi.

2 Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor Yonca Evcimik, Aleyna Tilki'nin kendisini taklit ettiğini söyledi.

3 Marmaray 53 günde 82 milyon lira kazandı Banliyö hattı ile Marmaray'ın birleşmesi gelirleri önemli miktarda artırdı.

4 Hurmanın sağlığa faydaları Çeşitli besinler, lif ve antioksidanlar bakımından zengin olan hurmalar, son zamanlarda popülerlik kazanmış en iyi çok yönlü yiyeceklerden biridir. İşte, hurmanın sağlığa yararları.

5 Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü Yamaç paraşütüyle uçuş yaparken, yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

6 Sigmund Freud’dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu, bilim adamı, nörolog, filozof, yazar Sigmund Freud’un hayata dair değerli bu cümleleri ile kendinizde pek çok şeyi sorgulayacaksınız.