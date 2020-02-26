taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1501
Euro
6.684
Altın
1642.03
Borsa
114364.53
Gram Altın
324.823
Bitcoin
56394.37

Suç örgütü lideri Yakup Süt ve 20 kişi tutuklandı

3 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan aralarında Yakup Süt'ün de bulunduğu 56 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 26.02.2020 - 07:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt’ün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmişti.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon yapılan adreslerde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt’ün de aralarında bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca 19 silah, 3 tüfek, çelik yelek, mermi, çek ve senet ele geçirilmişti.

36 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yakup Süt’ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ‘yağma’, ‘tehdit’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘organize suç örgütü kurmak veya yönetmek’, 'örgüt üyeliği' suçlarından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 33’ü tutuklama 3’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yakup Süt’ün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü lideri Yakup Süt ve 20 kişi tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN DİĞER 18 ŞÜPHELİDEN DE 4'Ü TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan gözaltına alınan 18 şüpheli ise 18 Şubat’ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüphelilerden 4’ü tutuklanmış, 3’ü ev hapsi cezası almış, 3’ü adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmış, 8’i ise serbest bırakılmıştı.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar
İstanbul’da en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 noktada, yetkililer kazaların önlenmesi için çalışma yürütüyor.
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Antalya'da sahte ürün operasyonunda 4 kişi yakalandı
Antalya'da piyasaya sahte ürün süren 4 şüpheli ile haklarında yakalama emri bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
202
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
139
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
130
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
9
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
73
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
25
29 Şubat'ta 30 bin kişi doğum gününü kutlayacak
29 Şubat'ta 30 bin kişi doğum gününü kutlayacak
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir