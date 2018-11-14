taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46585
Euro
6.1842
Altın
1211.05
Borsa
93287.16
Gram Altın
212.856

Suçlu kovalayan polisler kaza yaptı

istanbul Sancaktepe’de bir suçluyu kovalayan polis, kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada 1 polis yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İHA | 14.11.2018 - 23:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Meclis Mahallesi’nde polis ekibi bir suçluyu kovaladığı sırada, ekip aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 JZ 5429 plakalı araçla çarpıştı. Yaşanan kazada ekip aracında bulunan bir polis memuru yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayı yara almadan atlatan polis ise telsizden anons geçerek kaza yaptıklarını söyleyip ambulans talep etti. Gelen anons üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı polise müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralı polis çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SERVİS ÇOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

Yaşanın olayı anlatan servis şoförü, “Aradan çıkıyordum, onlar da suçluyu almak için hızlı gidiyorlardı. Birden çarpınca döndüm ve aşağıya indim. Onlar vurdu” dedi.

Suçlu kovalayan polisler kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

0
Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

3
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

0
Bursa’da 360 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Bursa’da 360 adet kaçak gözlük ele geçirildi

0
Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM