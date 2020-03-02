Suçluya cep telefonundan takip

Adalet Bakanlığı'na bağlı Elektronik İzleme Merkezi'nin bazı suçluları 7/24 takip ettiği e-Kelepçe uygulamasında, yeni bir döneme adım atılıyor.

DENETİMLER CEP TELEFONLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Önümüzdeki yıl tamamen yerli sisteme geçmeyi hedefleyen Bakanlık, denetimli serbestlik altında bulunan şüpheli, sanık ve hükümlülerin ses, yüz, göz, parmak izi gibi biyometrik özellikleri ile cep telefonları üzerinden denetiminin yaygınlaştırılması için düğmeye bastı.

230 YÜKÜMLÜDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Ankara'da 20 hükümlü üzerinde kullanılan uygulama; Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da da hayata geçirildi. Bu şehirlerde toplam 230 yükümlü daha takip edilmeye başlandı.

EV HAPSİNDE TAKİP EDİLENLERİN SAYISI 2 BİN 290

Öte yandan, Merkez'in son rakamlarına göre şu an 2 bin 882 kişi izleniyor. Ev hapsi ünitesinde takip edilen yükümlülülerin sayısı 2 bin 290.

Anlık takip ünitesinde 479 kişi, alkol ünitesinde 10 ve mağdur ünitesinde de 103 kişi kontrol ediliyor. Ayrıca 440 FETÖ mensubu da gözlem altında tutuluyor.