Sudan'da çatışmaların arkasında dış güçler var

Faysal Hasan İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermediği dış güçlerin bölgede barışın sağlanmasını reddettiğini dile getirdi.

İbrahim, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nü (SPLM-N), Batının ajandasına hizmet etmek adına kendileri için mücadele eden vatandaşların var olduğunu kanıtlamak için kontrolü altındaki bölgede insanları rehin almak, çocukları eğitim ve aşı haklarından mahrum bırakmakla suçladı.

ÖRGÜTE BARIŞI SEÇİN ÇAĞRISI

Örgütün, bölgeye ülke içinden yardım yapılmasına mantıksız sebeplerden dolayı engel çıkardığını belirten İbrahim, örgüte savaşı durdurma ve barışı seçme çağrısında bulundu.

SPLM-N, 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den beri hükümet güçleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalar yaklaşık 1,2 milyon kişiye zarar verdi.