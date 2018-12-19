taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3327
Euro
6.0756
Altın
1251.1
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.716

Sudan'da çatışmaların arkasında dış güçler var

Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Güney Kordofan eyaletindeki çatışmaların dini sebeplerden değil dış güçlerin ajandaları ve arzularından kaynaklandığını belirtti.

AA | 19.12.2018 - 06:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Faysal Hasan İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermediği dış güçlerin bölgede barışın sağlanmasını reddettiğini dile getirdi.

İbrahim, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nü (SPLM-N), Batının ajandasına hizmet etmek adına kendileri için mücadele eden vatandaşların var olduğunu kanıtlamak için kontrolü altındaki bölgede insanları rehin almak, çocukları eğitim ve aşı haklarından mahrum bırakmakla suçladı.

ÖRGÜTE BARIŞI SEÇİN ÇAĞRISI

Örgütün, bölgeye ülke içinden yardım yapılmasına mantıksız sebeplerden dolayı engel çıkardığını belirten İbrahim, örgüte savaşı durdurma ve barışı seçme çağrısında bulundu.

SPLM-N, 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den beri hükümet güçleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalar yaklaşık 1,2 milyon kişiye zarar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

116
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

12
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

35
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

18
Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı

Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı

21
Marilyn Monroe gibi olmaya çalışan Fransız

Marilyn Monroe gibi olmaya çalışan Fransız

26
Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir