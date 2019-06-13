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Sudan'da darbe yönetimine darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden bir kaynak, geçen cumartesi, 70'ten fazla muvazzaf ve emekli subayın katıldığı darbe girişiminin engellendiğini öne sürdü.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 04:05..
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asd

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden bir kaynak, geçtiğimiz hafta bir darbe girişiminin engellendiğini iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, geçen cumartesi günü 70'ten fazla muvazzaf ve emekli subayın katıldığı bir darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

DARBE YÖNETİMİNE DARBE GİRİŞİMİ

Askeri kaynak, aralarında 3 emekli askerin de yer aldığı küçük bir grup subayın kalkışmasının başarısız olduğunu, söz konusu kişilerin kaçtıklarını ve gerekli soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti. Girişimin ordunun farklı illerdeki birliklerinden destek bulmadığını aktaran kaynak, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 muvazzaf subayın yakalandığını ve başkentte ordunun genel karargah binasında tutulduğunu söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi'nden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

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