Sudan'da protestocular sivil iktidar istiyor

Sudan’daki en önemli protesto grubu, iktidarın derhal sivil geçiş hükümetine devredilmesi çağrısında bulundu ve bu amaca ulaşmak için sokak gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

BARIŞÇIL EYLEM ÇAĞRISI

Sudanlı Profesyoneller Birliği tarafından yapılan açıklamada, böyle bir geçiş konseyinin, Sudan ordusu tarafından korunması gerektiği de vurgulandı.

Açıklamada, bu amaca ulaşmak için barışçıl eylem çağrısı yapıldı.

4 AYDIR PROTESTO EDİLİYORDU

Sudan’da 30 yıl ülkeyi yöneten Ömer El Beşir, 4 ay süren protestoların ardından ordu tarafından iktidardan indirilmişti.

2 YIL SONRA SEÇİM YAPILACAK

Ordu yetkilileri, geçiş döneminde iktidarda 2 yıl boyunca askeri yönetim olacağını, 2 yılın sonunda da özgür seçimlerin yapılacağını belirtiyor.

GÖSTERİCİLER SÜREYİ UZUN BULUYOR

Ancak El Beşir’in iktidardan indirilmesine neden olan göstericiler, buna yanaşmıyor ve sivil yönetimin iktidara geçmesi gerektiğini belirtiyor.

1989’da darbeyle iktidara gelen Ömer El Beşir’in, ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor.

Bu arada Sudan Askeri Konseyi, Washington ve Cenevre büyükelçilerini görevden aldı.