Sudan'da sivil itaatsizlik eylemleri ve genel grev başladı

Askeri Konseye karşı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği Sudan Meslek Odalarının (SPA), askeri yönetimin müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından Pazar günü halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu.

Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi.

OTOBÜS SEFERLERİ DURDU

Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı belirtildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğu, sokaklarda askerlerin görüldüğü öğrenildi.

SPA, sivil itaatsizlik eylemlerinin ancak Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı. Sudan’da askeri yönetimin müdahalesinin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, geçtiğimiz hafta sivil hükümet kurulması için oturma eylemi gerçekleştiren eylemcilere müdahale etmişti.

117 ÖLÜ

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, protestolarda 117 kişinin öldüğünü açıkladı.