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Sudan'daki aslanlar açlıktan zayıfladı

Hartum’da bulunan Al-Qureshi Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanların kötü beslenmesi, tepki topladı.

DHA | 22.01.2020 - 17:39..
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Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Al-Qureshi Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanların kötü beslenme sonucu çok zayıf kaldıklarını ve kemikleri sayılan hayvanların fotoğraflarını sosyal medya paylaşan Osman Salih adlı kişi, aslanların kurtarılması için kampanya başlattı.

Bu kampanya tüm medyada büyük ilgi gördü.

Sudan'daki aslanlar bir deri bir kemik kaldı İZLE

BİR ASLAN AÇLIKTAN ÖLDÜ

Osman Salih, bir dişi aslanın açlıktan pazartesi günü öldüğünü bildirdi. Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından paylaşılan aslanların durumu hakkında bilgi veren bir yetkili, her zaman yiyecek bulunmadığını belirterek çoğunlukla kendi şahsi paralarını kullanarak yiyecek aldıklarını ifade etti.

Sudan'daki aslanlar açlıktan zayıfladı

BİR HAFTALIK YİYECEKLERİ, BİR AYLIK GELİRE EŞ DEĞER

Normal vücut ağırlıklarının 3’te 2’sini kaybettikleri görülen aslanların, bir haftalık yiyeceklerinin hayvanat bahçesinin bir aylık gelirine eş değer olduğu da yine Osman Salih tarafından paylaşıldı.

Sudan'daki aslanlar açlıktan zayıfladı

Sudan'daki aslanlar açlıktan zayıfladı

Sudan'daki aslanlar açlıktan zayıfladı

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