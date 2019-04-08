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Sudan’daki gösterilerde 2 bin 496 kişi gözaltına alındı

Sudan’daki rejim karşıtı gösterilerde cumartesi gününden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 496 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İHA | 08.04.2019 - 22:01..
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Sudan İçişleri Bakanı Bişara parlamento önünde yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki eylemlerde Cumartesi gününden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 496 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

BAZI ASKERLER EYLEMCİLERİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyen binlerce eylemci iki gündür başkent Hartum’daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde protesto eylemi gerçekleştiriyor. Gösterilerde güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken, bazı askerler ise araya girerek eylemcileri korumaya çalıştı.


Sudan’daki gösterilerde 2 bin 496 kişi gözaltına alındı

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