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Sudan’daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi

Artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği açıklandı.

İHA | 28.12.2018 - 06:42..
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Sudan’da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Osman, 219’u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükûnete çağırdı.

"SEÇİMLE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi.

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