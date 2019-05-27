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Sudan'ın darbecileri BAE ve Mısır'ı ziyaret etti

Darbeye destek veren BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler, Sudan üzerinde etkili olma çabasında.

AA | 27.05.2019 - 09:14..
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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre; ülkeyi ziyaret eden Burhan, başkent Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

EKONOMİK YARDIMLARI KONUŞTULAR

İkili, Sudan ile BAE ilişkilerinin yanı sıra Abu Dabi ile Riyad yönetimlerinin, Sudan'a yaptığı son ekonomik yardımlar konusunu ele aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, görüşmede hassas dönemden geçen Sudanlılar arasında diyaloğun önemini vurguladı.

SİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, dün Mısır'a gitmiş ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu da önceki gün Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya gelmişti.

Sudan'ın darbecileri BAE ve Mısır'ı ziyaret etti

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DESTEK VERDİ

Ordunun yönetime el koymasının akabinde BAE ve Suudi Arabistan, Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı.

Sudan'ın darbecileri BAE ve Mısır'ı ziyaret etti

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan'a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile iletişime geçmişti.

BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları, Sudan Merkez Bankası'na aktarmıştı.

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