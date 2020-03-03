Sude Naz kaza sonrası hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan otomobil çarptı.

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi.

10 YARALI

10 öğrencinin yaralandığı kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SUDE NAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde 2, 5 aydır tedavi gören Sude Naz Nezor’dan da acı haber geldi.

Sude Naz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.