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Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

Esad'ın Kaplan Kuvvetleri Komutanı General Süheyl Hasan, TSK'nin SİHA operasyonu sonucu yaralandı

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 17:05..
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Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad'ın, en güvendiği komutanlar tek tek vuruluyor.

Bunlardan biri de Esad'ın çeşitli bölgelerde yaptığı katliamlardaki en büyük paylardan biri olan Süheyl Hasan...

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

Suriye kaynakları; Süheyl Hasan'ın, Serakip'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurulduğunu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hasan'ın, TSK'nın  SİHA operasyonlarında vurulduğu belirtildi.

4 GÜN ÖNCE "HALEP DEĞİL İSTANBUL DÜŞECEK" DEDİ

Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajda, "Türkiye’nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez." ifadelerini kullanmıştı

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

ELİNDE BİNLERCE İNSANIN KANI VAR

Esad'ın Kaplan Kuvvetleri olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hasan, birçok kez suikaste uğradı; ancak her defasında canlı kalmayı başardı.

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

Katliamcı Hasan'ın erkeklerle çekilen samimi görüntüleri, sosyal medyaya düştü.
Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad rejimi, yıllardır binlerce masum insanı katletti, milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdü.

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

RUSLAR ÖDÜL VERDİ

Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.

Süheyl Hasan SİHA'lara hedef oldu

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