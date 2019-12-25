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Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a mesaj

Kalbindeki pilin değişimi için ameliyat masasına yatan Burçin Orhon'dan haber var.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 14:26..
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Burçin Orhon, dün Instagram sayfasından takipçilerine seslendi. "Dualarınızı esirgemeyin benden" diyen Burçin Orhon, gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurmaya devam etti.

Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a mesaj

"GAYET İYİYİM"

Orhon, kalp pili değiştikten sonra çekilen bir başka pozunu da "Veee bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler" notuyla paylaştı.

YASAKLAR VAR

Orhon, daha sonra da takipçilerinden gelen mesajları yanıtlayamadığını belirten başka bir mesaj paylaştı. Ünlü dansçı, o mesajda da "Yazı yazmama izin vermiyor Instagram. Yorumlara da bakamıyorum, umarım geçicidir" diye yazdı.

SÜHEYL UYGUR MESAJ ATTI

Bu arada Orhon'un eşi Süheyl Uygur da Instagram paylaşımında, "Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş" paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Uygur, eşinin gelinlikle çekilen bir pozunu paylaştı.

Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a mesaj

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