Şükran Ovalı'dan kavga açıklaması

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin geçtiğimiz yıl da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

1. YAŞ PARTİSİ

Çift, önceki gün kızlarının 1. yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında Şüran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekti.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DÖNEMİ"

Şükran Ovalı "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.