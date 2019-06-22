Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Hanifi Orhan, yaşadığı evden ailesinden habersiz ayrıldı. Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, çevrede yapmış olduğu arama çalışmalarından sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 3 asayiş timi, 20 kişilik güvenlik koruyucusu ile birlikte bölgeye gelen jandarma, çevredeki vatandaşların da desteğiyle arama çalışmalarına başladı.





500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Hanifi Orhan’ın yaşadığı evin 500 metre uzaklığında yer alan sulama havuzunda cansız bedenini buldu. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ailesi çocuklarının ani ölümü karşısında sinir krizleri geçirdi.