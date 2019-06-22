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Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu.

İHA | 22.06.2019 - 21:00..
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6 yaşındaki Hanifi Orhan, yaşadığı evden ailesinden habersiz ayrıldı. Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, çevrede yapmış olduğu arama çalışmalarından sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 3 asayiş timi, 20 kişilik güvenlik koruyucusu ile birlikte bölgeye gelen jandarma, çevredeki vatandaşların da desteğiyle arama çalışmalarına başladı.

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Hanifi Orhan’ın yaşadığı evin 500 metre uzaklığında yer alan sulama havuzunda cansız bedenini buldu. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ailesi çocuklarının ani ölümü karşısında sinir krizleri geçirdi.

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