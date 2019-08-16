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Sulama kanalına düşen gençlerin cesetleri bulundu

Osmaniye'deki baba evine izne gelen askerin kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cesedi, 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Soruşturma sürüyor.

İHA | 16.08.2019 - 13:45..
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Balıkesir'deki birliğinden memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel'in (25) kullandığı 80 LF 135 plakalı otomobil, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Bozkuyu Mahallesi'ndeki yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü.

OTOMOBİL GÜÇLÜKLE SUDAN ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi. Kanaldaki suyun derin ve akıntılı olması nedeniyle otomobil sudan güçlükle çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan otomobilde Ali Üstünel'e ve yanındaki kız arkadaşına ulaşılamadı.

Sulama kanalına düşen gençlerin cesetleri bulundu

BİRİ 7 DİĞERİ 30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde suyun kesilmesiyle devam edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında otomobil sürücüsü Ali Üstünel'in cansız bedenine, düştükleri noktadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aynı otomobilde bulunan Hanife Nur Canlıoğlu'nun ise cansız bedeni, otomobilin düştüğü noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi kanal kapaklarında bulundu.

Sulama kanalına düşen gençlerin cesetleri bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sulama kanalına düşen gençlerin cesetleri bulundu

Olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü tahkikat sürüyor.

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