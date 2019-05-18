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Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da 11 yaşındaki Ahmet Bayrak, girdiği sulama kanalında boğuldu.

DHA | 18.05.2019 - 20:50..
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Tabelaya taktığı ipi beline bağlayan Ahmet Bayrak, amcasının oğlu ile birlikte sulama kanalına girdi.

Belindeki ipin çözülmesi sonucu Ahmet, kanalda sürüklenmeye başladı. Ahmet bir süre sonra gözden kaybolurken, kanalın kenarında bekleyen akrabasının haber vermesi üzerine aile bölgede arama çalışması başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan aramada Ahmet, suya girdiği noktanın 500 metre ilerisinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Bayrak'ın cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

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