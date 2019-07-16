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Sulama kanalına uçan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bir sulama kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki kişi hayatını yitirdi.

DHA | 16.07.2019 - 13:53..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Akhan Mahallesi Barlan mevkiinde sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalının içinde bir otomobil görüp durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin su içinde yan şekilde bulunan 20 R 0667 plakalı otomobilde yaptıkları incelemede 2 kişinin cesedi bulundu.

Sulama kanalına uçan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILTI

Otomobili halata bağlayan ekipler, içi suyla dolan otomobilin içindeki sürücüRamazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer'in (45) cansız bedenlerini çıkardı. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin içerisinden alkol şişesi ve piknik malzemeleri bulundu. Otomobildekilerin piknik dönüşü geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kaza yapıp kanala düştükleri öne sürüldü.

Kazada ölen 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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