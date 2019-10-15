Suları çekilen Yamula Barajı'ndan insan kemikleri çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda suların çekilmesiyle Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprak üstüne çıkan insan kemikleri, belediye ekiplerince toplanıp, yeni mezarlığa defnedildi.

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı.VİDEO

YENİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Yamula Barajı'nda suların çekilmesiyle, Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nin eski yerleşim yerinde bulunan mezarlıkta, insan kemikleri ve kafatasları toprak üstüne çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere iletmesiyle Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler toprak üstüne çıkan iskeletleri, dikkatli şekilde toplayarak kefenlere sarıp, mahallenin yeni mezarlığına defnetti.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, yaptığı açıklamada, daha önce de iskeletlerin ortaya çıktığını ve yine belediye ekiplerince toplandığını söyledi.

MEZARLIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir de belediye ekiplerinin titiz bir şekilde iskeletleri taşıdığını ifade ederek, "Buranın mezar olduğunu bilmiyorduk. Baraj suları çekilince ortaya çıktı. Daha önce de sular çekilmişti, şimdi de kalanlar ortaya çıktı." diye konuştu.