taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7464
Euro
6.342
Altın
1464.86
Borsa
104872.86
Gram Altın
270.625
Bitcoin
49780.69

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

İtalya’nın turistik kenti Venedik, yoğun yağışlar nedeniyle salı gününden beri sular altında. Kentte meydana gelen yoğun hasarın etkisiyle İtalyan hükümeti acil durum çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber | 15.11.2019 - 15:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

İtalya’nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik, dört gün önce deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.

SULAR ÇEKİLMİYOR

Yaklaşık yüzde 80’i sular altında kalan Venedik’te, bugün de su seviyesinin yüksek olacağı belirtildi. İtalyan yetkililer, su seviyesinin 1.30 metre yükseklikte olacağını belirterek, Venediklileri ve turistleri uyardı.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı kentte hayatın bir an önce normale dönmesi için acil durum ilan etti.

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

ACİL DURUM KARARI VERİLDİ

Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon euroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.

Venedik'te OHAL ilan edildi VİDEO

"DOĞAL AFET" TURİZMİ

Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Venedik, son yıllarda artan aşırı turist sayısı nedeniyle İtalyan hükümeti tarafından "gitmeyin" çağrısında bulunan bir şehir. Bölgedeki aşırı tüketim, çevre kirliliği, yerel düzenin bozulması gibi problemler nedeniyle kalabalıkla boğuşan şehir, sular altındayken bile cazibesini kaybetmiyor.

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Yüzlerce turist, acil durum ilan edilen şehirden kaçmaktansa, afetin "tadını çıkarmayı" tercih ediyor.

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

385
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

473
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

184
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

499
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

578
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir