Suların çekilmediği Venedik’te OHAL ilan edildi

İtalya’nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik, dört gün önce deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.

SULAR ÇEKİLMİYOR

Yaklaşık yüzde 80’i sular altında kalan Venedik’te, bugün de su seviyesinin yüksek olacağı belirtildi. İtalyan yetkililer, su seviyesinin 1.30 metre yükseklikte olacağını belirterek, Venediklileri ve turistleri uyardı.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı kentte hayatın bir an önce normale dönmesi için acil durum ilan etti.

ACİL DURUM KARARI VERİLDİ

Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon euroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.

Venedik'te OHAL ilan edildi VİDEO

"DOĞAL AFET" TURİZMİ

Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Venedik, son yıllarda artan aşırı turist sayısı nedeniyle İtalyan hükümeti tarafından "gitmeyin" çağrısında bulunan bir şehir. Bölgedeki aşırı tüketim, çevre kirliliği, yerel düzenin bozulması gibi problemler nedeniyle kalabalıkla boğuşan şehir, sular altındayken bile cazibesini kaybetmiyor.

Yüzlerce turist, acil durum ilan edilen şehirden kaçmaktansa, afetin "tadını çıkarmayı" tercih ediyor.