Süleyman Soylu, AA'da yılın fotoğraflarını seçti

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Süleyman Soylu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.

HABERDE OYU FİLİSTİNLİ GENÇ'E

Soylu, "haber" kategorisindeki tercihini "Muhteşem bir fotoğraf" dediği Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraflarını tercih eden Soylu, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" ile Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

SÜLEYMEN SOYLU'NUN OY VERDİĞİ FOTOĞRAFLAR



Spor-Pehlivanlar