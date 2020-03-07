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Bakan Soylu: Bu daha başlangıç

Süleyman Soylu bu sabah göçmenlerin Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 12:00..
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Bakan Soylu: Bu daha başlangıç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırındaki sığınmacılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı müdahalesi ve Avrupa'nın söylemlerini eleştirdi.

Sınırdan geçen son sığınmacı sayısını da açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın asıl sorunu bundan sonra yaşayacağını işaret etti.

Bakan Soylu: Bu daha başlangıç

Bin özel harekat takviyesinin sonuç verdiğini vurgulayan Soylu, "Dün ittirmeye çalıştılar. Polislerimize teşekkür ediyorum. Başarılı bir tıkama yöntemi ile ittirmelerini engellediler." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: açıklamaları şöyle:

"SİZ BUNDAN SONRA OLACAKLARA BAKIN"

Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı. Bu daha başlangıç. Havalar sıcak, 200 kilometrenin üzerinde bir Meriç sınırımız var. Balkanlarda havalar kurak gitti. Meriç'ten rahat rahat geçebilirsiniz gibi bir durum oldu. Şu ana kadar olanlar bir şey değil. Siz bundan sonra olacaklara bakın.

Süleyman Soylu: Bu daha başlangıç İZLE


"MASKELERİ DÜŞTÜ"

Karada emniyet ve jandarma, denizde sahil güvenlik önlemleri alıyor. 21. yüzyılda böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı, kendilerine Avrupalı diyenler ile bu tabloyu yaşayacağımızı söyleseler, 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Bir şeye vesile oldu. Maskeleri düştü. İnsanlık nutuku atanların, nasıl acımasız davrandıklarını görmüş olduk. Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 bini adalarda. Kalanlar Yunanistan'ın ana karasında.

"SUÇLULAR HİÇBİR ZAMAN SUÇUNU KABUL ETMEZLER"

Biz de 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken bir boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler. Dün itme yapacaklardı, güvenlik güçlerimiz hepsini tıkadı. İtmelerine müsaade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Canı darda olanın, zorda olanın sığınma hakkı vardır. Bunu hiçbir devletin kaldırma hakkı yoktur. 15 bin büyüktür 4 milyon ise açıklamaları haklıdır. Suçluluğunun bir değerlendirme yapmıştır. Suçlular hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten.

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