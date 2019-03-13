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Süleyman Soylu: CHP listesinde Kandil'in postacısı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin favori olduğu belediyede terörle bağlantılı kişilerin parti listelerine sokulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 23:38..
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Habertürk canlı yayınına katılan Soylu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP'NİN FAVORİ BELEDİYESİNDE TERÖRLE İLTİSAKLI MECLİS ÜYESİ"

"Adı C.Y, PKK'yla iltisaklı olduğu için gözaltına alındı. Bu adam şu kişi belediye meclis üyesi adayı. Aynı belediye, CHP'nin favori olduğu bir yer. Para toplayarak kırsala aktardığı, KCK yapılanmasından gözaltına alındığı. H.Ş. Ankara'da bir kuyumcu dükkanı soygununda yakalandığı. İstanbul'da 2006 yılında PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldığı ve adam topladığı. İzmir'de araç yakma olaylarına yardım ve yataklık yaptığı, 2002'de örgüte finansal destek sağlamak amacıyla Avrupa'da para topladığı."

"TERÖRE YALTAKLIK YAPAN ADAMLAR ŞU ANDA PARTİ MECLİSİNDE"

"Çok net bir şey var. Bir G gününde  düğmeye basacaklar. Belediye meclis üyeliği yapanlar iyi bilirler, tecrübelerini aktarsınlar. Bir şehit cenazesi geldi. Belediye meclisi karar aldı, şu sokağın ismini değiştiriyorum. Diyecek ki, biz de şu sokağa şunun ismini verilmesini istiyoruz. Yani terör örgütüne ait bir insanın. Ne olur o belediye meclisinde. Terör örgütüne yardım yataklık yapan, para toplayan, patlayıcı taşıyan bütün kişileri tamamını almışsınız. Adamlar kadrolu şu anda. PKK'nın kendi adına iradesi sözkonusu değil, irade Kandil'dedir."

Süleyman Soylu: CHP listesinde Kandil'in postacısı var

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