Süleyman Soylu, isim vermeden İmamoğlu'na tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu ikinci grup açılış programına katıldı.

Sinirli olduğu gözlenen Bakan Soylu, çok sert bir konuşma yaptı.

İsim vermeyen Süleyman Soylu'nun hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

"AVRUPA'YA GİDEREK TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDEN AHMAĞA SÖYLÜYORUM"

İçişleri Bakanı Soylu, "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi şikâyet edeceksin, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NUN AVRUPA'DA YAPTIĞI KONUŞMA

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulu Türkiye oturumuna konuşmacı olarak katılan İmamoğlu, "Seçimle gelenin, seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam sahiplerinin kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği herhangi bir irade değildir. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN CEVAP GELDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Soylu'nun sözlerine cevap verdi.

Öztrak, "Süleyman Soylu seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir. Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşmaya hakları yoktur! Her yurt dışına çıktıklarında Türkiye'yi kötülediler. Bu lafın sorumluluğu vardır ve hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.