Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Özel programında açıklamalarda bulundu.

Ailelerle birlikte ikna yöntemleriyle bir yılda 268 kişinin PKK terör örgütünün elinden kurtarıldığına değinen Süleyman Soylu, dağlara mektup attıklarını belirterek şunları söyledi:

"EVLADINI KAYBETTİ, HER YERE TÜRK BAYRAĞI ASTI"

"Büyüdükleri memleketlerde bayramların nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Annelerinin kendileri için yaptığı yemekleri anlatıyoruz. Devlet o özlemi ve o hayatı anlatmaya çalışıyor. Bu topyekün bir mücadeledir. Diyarbakır Anneleri'nden İkram anne vardı. Evladını orada otururken kaybetti ama her yeri Türk bayraklarıyla süsledi. Bu geldiğimiz noktanın en önemli fotoğrafıdır."

"PKK SAPKIN BİR ÖRGÜT"

"Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar."

"HEM YAPMIŞLAR, HEM VİDEOYA ALMIŞLAR"

"PKK hakkında elimizde Türkiye'yi sarsacak bilgiler var. Çocuklara nasıl davrandıklarına ilişkin.. Paylaşıp paylaşmamak konusunda arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. İğrenç insanlar bunlar, hem yapmışlar hem videoya almışlar."