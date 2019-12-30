taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9501
Euro
6.66
Altın
1514.84
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.806
Bitcoin
43471.23

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün elinden kurtarılan çocukların yaşadıklarının, bu örgütün ne kadar sapkın olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 04:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Özel programında açıklamalarda bulundu.

Ailelerle birlikte ikna yöntemleriyle bir yılda 268 kişinin PKK terör örgütünün elinden kurtarıldığına değinen Süleyman Soylu, dağlara mektup attıklarını belirterek şunları söyledi:

"EVLADINI KAYBETTİ, HER YERE TÜRK BAYRAĞI ASTI"

"Büyüdükleri memleketlerde bayramların nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Annelerinin kendileri için yaptığı yemekleri anlatıyoruz. Devlet o özlemi ve o hayatı anlatmaya çalışıyor. Bu topyekün bir mücadeledir. Diyarbakır Anneleri'nden İkram anne vardı. Evladını orada otururken kaybetti ama her yeri Türk bayraklarıyla süsledi. Bu geldiğimiz noktanın en önemli fotoğrafıdır."

"PKK SAPKIN BİR ÖRGÜT"

"Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar."

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

"HEM YAPMIŞLAR, HEM VİDEOYA ALMIŞLAR"

"PKK hakkında elimizde Türkiye'yi sarsacak bilgiler var. Çocuklara nasıl davrandıklarına ilişkin.. Paylaşıp paylaşmamak konusunda arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. İğrenç insanlar bunlar, hem yapmışlar hem videoya almışlar."

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

26
Kamu alacaklarında gecikme faizi indirildi

Kamu alacaklarında gecikme faizi indirildi

6
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

0
Putin'den Trump'a teşekkür telefonu

Putin'den Trump'a teşekkür telefonu

5
İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

2
Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR markete daldı: 4 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir