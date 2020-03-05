Süleyman Soylu: Türkiye'nin şehirlerini tehdit ediyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"3,5 TON PATLAYICI OLUŞTURULABİLECEK MADDE"

Soylu, Suriye'nin kuzeyinden Kuzey Irak'a kadar olan bölgede adeta terör akademileri kurulduğuna dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul'daki terör eylemlerinin önemli bir bölümü orada pişirildi. Terör üniversitesi, terör akademileri kuruldu. Suriye'den Kuzey Irak'a kadar olan bölgenin tamamında yeni işler beceriliyor. Bu bir tehdit. Ne beceriliyor? Biz bugün bir şey peşindeyiz, bir şey yakaladık. Eğer bu doğruysa, Suriye'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde bir anda patlatabilecek, yüz binlerce insanın ölebileceği bir yapı oluşturuyorlar. Bütün bu tehditlerin, yeni terör teknikleri, taktikleri, teknolojileri, hepsi orada deneniyor. Bugün sabah jandarma istihbaratımızın yakaladığı önemli bir şey. Şimdi biz bunun üzerine gidiyoruz. 3,5 ton patlayıcı oluşturulabilecek madde yakaladık. Ucunu da öbür tarafta yakaladık. Öbür tarafta DEAŞ da PKK da var. Biz buraları eğer istikrarlı bir hale getiremezsek bu tehditler sürekli olarak Türkiye üzerinden asimetrik bir sonuca ulaşmak isteyenlere imkan tanıyacaktır."