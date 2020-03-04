Süleyman Soylu: Yunan'ın yaptığını biz yapsaydık ne olurdu

Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler tampon bölgeye yakın bir arazide beklerken, Yunan askerleri tarafından silahlı müdahaleye maruz kaldı.

Saldırı sonucu 1 mülteci hayatını kaybederken, 5 mülteci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaşanan olay sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"YUNANİSTAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu, açıklamasında, "Bugün 11.00’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." dedi.