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Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının basit bir terör eylemi olmadığınına vurgu yaptı.

AA | 16.03.2019 - 03:34..
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Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

Soylu, Eskişehir Valiliği tarafından kent merkezindeki otelde düzenlenen "Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ülkede huzur içinde, kendi bayrakları altında, ezan sesiyle özgürce yaşamaları için canlarını feda eden ve yüceler yücesi makama erişen aziz şehitlere ve artık aralarında bulunmayan gazilere rahmet diledi.

Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

"BU OLAYIN HER YERİNDE MESAJ VAR"

Yeni Zelanda'dan bugün hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği haber aldıklarına değinen Soylu, "Camide ibadet eden insanları, 49 kişiyi, bir terörist şehit etti ama bildiğimiz sefil terörist profilinde değil." dedi.

Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dikkat edin, yaptığı işi kameraya alacak kadar sadist ama bir o kadar da profesyonel, silahından aracına kadar her şeyi gayet modern, düşünülmüş, hesaplanmış ve yüksek bir operasyon eğitimi gerektiren bir eylemi gerçekleştiren bir terörist profili var. Olayın sebepleri, sonuçları, kriminal durumu hakkında pek çok araştırma ve iddia ortaya konabilir ama hiç kimse bu olayın öyle münferit bir olay, psikolojik rahatsızlık sonucu sivil bir insanın yaptığı öngörülemez bir olay olduğunu iddia etmemelidir.

Bu olayın her yerinde mesaj var ve bu mesaj bizimle ilgilidir. Bunu görmemek mümkün değildir."

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