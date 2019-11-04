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Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'da Türkiye'yi şikayet ettiğini belirterek, "Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun." dedi.

İHA | 04.11.2019 - 15:12..
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Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu ikinci grup açılış programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Fransa'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Soylu, İmamoğlu için 'ahmak' ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi şikâyet edeceksin, yazıklar olsun." dedi.

Süleyman Soylu'dan İmamoğluna: O ahmağa söylüyorum İZLE

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