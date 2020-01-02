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Süleyman Soylu'dan 'neden Suriye' açıklaması

Bakan Soylu, "İstanbul'un güvenliği bugün Tel Abyad, Resulayn, Hatay sınırından başlamaktadır" diyerek, Suriye'nin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

DHA | 02.01.2020 - 17:01..
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Süleyman Soylu'dan 'neden Suriye' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 'Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu.

Bakan Soylu, son yıllardaki hedefin, Türkiye'deki şehirleri genel asayiş açısından dünyanın en güvenli şehirleri haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için belirli strateji ile hareket ettiklerini kaydeden Soylu, "Stratejimizin bir ayağı önleyici hizmetleri artırmak, suçun oluşmasına mani olmaktır. Mahalle bekçiliği çok olumlu sonuçlar üretmiştir. Halen alım süreci devam eden 8 bin 242 bekçimizin göreve başlamasıyla 30 bin sayısına ulaşmış olacağız. 26 binden 78 bin 500'e çıkarttığımız kamera sayısı, yüzde 128 artırdığımız plaka tarama sistemi sayısı önleyici güvenlik, alan kontrolü ve yüksek kapasite üçgeninde uyguladığımız bu anlayışımızın tezahürüdür." diye konuştu.

"OKUL GÜVENLİĞİNİ SERVİSLERDEN BAŞLATIYORUZ"

Bakan Soylu, yeni dönemin önemli başlıklarından birinin, güvenlikte alan kontrolü olduğunu, tespit edilen 82 bin metruk binanın 51 bininin kısa dönem içinde yıkıldığını söyledi. Soylu, "18 bin tanesinin bakım ve onarımı yapıldı. Kalan 13 bin tanesinin de yıkım çalışmaları devam ediyor. Okul güvenliğini ise servislerden başlatıyoruz. Okul servis araçları denetimimizi yüzde 128 artırdık. Ayrıca hem okul binalarında hem de okul çevrelerinde ilave güvenlik önlemleri alıyor ve denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bugün ülkemizde son 2 yılda hırsızlık olayları yüzde 30,8 azalmış, evden hırsızlık ortalaması 282'den 148'e, İstanbul'da 80'den 35'e, Ankara'da 31'den 4'e, İzmir'de ise günlük 21'den 6'ya gerilemiştir." dedi.

"YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ, TEHLİKEYİ KAYNAĞINDA YOK ETME"

İçişleri Bakanı Soylu, Londra'daki terörist saldırılar sonrası şehrin merkezinde 'çelik kuşak' denilen stratejinin uygulandığını, kent merkezinin büyük oranda yayalaştırıldığını, doğrudan taşıt trafiğinin engellendiğini, banklar ve sokak lambalarının yeniden tasarlandığını anlattı. 'Savunan kent yaklaşımı' diye adlandırılan yeni yaklaşımın benimsendiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "İstanbul'un güvenliği bugün Tel Abyad, Resulayn, Hatay sınırından başlamaktadır. Bu ortaya çıkan toplu yaklaşım elbette ki ülkemizi çok daha önemli ve anlamlı bir güvenlik yaklaşımına doğru itmektedir. Yeni güvenlik konsepti tehlikeyi kaynağında yok etme anlayışıdır.

Bugünkü konuma ulaşmamızda önemli bir etkendir. Batı teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken en az can kaybına razıyken biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyor, olayın oluşmasını zatı devletlerinizin talimatlarıyla engelliyoruz. 2019 yılında 281 terör olayını güvenlik kuvvetlerimiz oluşmadan engelledi." diye konuştu.

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