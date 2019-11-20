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Süleyman Soylu'dan SP'li Cihangir İslam'a salvolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partili Cihangir İslam'ın Meclis'teki konuşmalarına sert sözlerle karşılık verdi.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 23:38..
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Süleyman Soylu'dan SP'li Cihangir İslam'a salvolar

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, CHP kontenjanından Meclis'e giren, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gergin anlar yaşandı.

Süleyman Soylu'dan SP'li Cihangir İslam'a salvolar

"SEN PROVOKATÖRSÜN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruları yanıtladığı sırada Cihangir İslam'ın Ahmet Altan'In yeniden tutuklanmasına yönelik sözlşerine tepki gösterdi:

"Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun."

Süleyman Soylu'dan SP'li Cihangir İslam'a salvolar

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