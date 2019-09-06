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Süleyman Soylu'nun kayyum sözlerine Kati Piri cevap verdi

İçişleri Bakanı Soylu'nun kayyum konusundaki kararını pazar günü açıklayacağını söylemesi üzerine AB'nin Türkiye Raportörü'nden açıklama geldi.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 17:08..
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Süleyman Soylu'nun kayyum sözlerine Kati Piri cevap verdi

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen HDP yönetimindeki 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a giderek görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

"PEJMÜRDE EDERİZ

Bu görüşmeleri eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" ifadelerini kullandı.

Gündeme oturan bu çıkışın ardından Bakan Soylu'dan bir açıklama daha geldi.

"İSTANBUL'A KAYYUM ATANACAK MI"

Bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı? Pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Süleyman Soylu, "Pazar sabahı açıklayacağım" dedi.

Süleyman Soylu'nun kayyum sözlerine Kati Piri cevap verdi

"CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

İçişerli Bakanı Soylu'nun bu sözlerine Avrupa Birliği'nden cevap geldi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri,  Twitter hesabından Bakan Süleyman Soylu'yu etiketledi ve "İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün" dedi.

Süleyman Soylu'nun kayyum sözlerine Kati Piri cevap verdi

Bakan Soylu: Pazar günü açıklayacağım VİDEO

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