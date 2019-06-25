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Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

Terörle mücadeledeki başarının mimarlarından biri olan Bakan Soylu, seçim sürecinde iyi bir performans ortaya koyamadı.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 10:00..
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Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

Terör örgütlerine karşı taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte örgüte ağır darbeler vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları örgütün adeta belini kırdı.

Örgüte yönelik operasyonlar sadece dağda değil şehirlerde de büyük bir kararlılıkla gerçekleştirildi.

Bu süreçte Süleyman Soylu büyük bir görev üstlendi.

KATO'DAN TUNCELİ'YE HER YERDE

Hiç durmadan çalışan Bakan Soylu, kimi zaman Kato'da Mehmetçik'le iftar yaptı kimi zaman İstanbul'da polislerle bir araya geldi.

Tunceli'ye gidip komandolara moral veren, Diyarbakır'da polislerle bir araya gelen Süleyman Soylu... Ziyaretlerini yaz/kış gece/gündüz demeden sürdürdü.

Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

EN BAŞARILI İÇİŞLERİ BAKANI

PKK'nın korkulu rüyası olan Süleyman Soylu, bu çalışmalarıyla "memleket İçişleri Bakanı gördü" dedirtti.

Bu başarılarından sonra Süleyman Soylu için geleceğin lideri olduğu herkes tarafından konuşuldu.

Öyle ki; bu söylemler yüzünden bazı medya kuruluşlarının ambargosuyla karşı karşıya kaldı.

Soylu, bu popülaritesini seçim sürecinde kaybetti.

Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

SOYLU KONUŞTU, YILDIRIM ÖZÜR DİLEDİ

Soylu'nun kullandığı sert ve ötekileştirici dil Binali Yıldırım'ın kampanyasına zarar verdi.

Özellikle Saadet Partisi'ne karşı söylediği ağır sözler, Milli Görüş'te büyük bir sarsıntıya neden oldu.

Binali Yıldırım bu sözlerin etkisini kırmak için Saadet Partililerden özür dilese de sandığa yansımadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'ın özür dilemesinin yetmeyeceğini Bakan Soylu'nun da özür dilemesini istedi.

Ancak bu yaşanmadı.

Sürecin sonu ise seçim hezimetiyle noktalandı.

31 Mart'ta 103 bin oyu olan Saadet Partisi'nin 23 Haziran'da oyu 45 bine düştü.

Binali Yıldırım yaklaşık 250 bin oy kaybederken Ekrem İmamoğlu oylarını 500 bin daha artırdı.

Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 10 puan fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

 

 

 

 


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